Voting beendet

Wer serviert die besten Kaspressknödel Tirols?

Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© Rauth

Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?

Von der Almhütte bis zum Gasthaus: Das Rennen um Tirols beliebteste Kaspressknödel begeisterte die Leserinnen und Leser. Mehr als 10.000 Stimmen wurden abgegeben.

Vom Außerfern über Innsbruck bis nach Osttirol: In jedem Bezirk standen die zehn meistgenannten Betriebe aus der Nominierungsphase im großen Finale. Neben den Bezirkssiegern wird auch der Gesamtsieger für ganz Tirol gekürt.

Das Voting lief bis zum 15. September 2026 (23.59 Uhr). Die Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht.

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