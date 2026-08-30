Umfrage zeigt Fortschritt
Klimatisierte Pausenräume und Co.: Besserer Hitzeschutz ist in den Unternehmen angekommen
Sommer, Sonne, Hitze am Arbeitsplatz: Die neue österreichische Hitzeschutzverordnung ist zu einem großen Teil in den heimischen Betrieben angekommen.
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Sonnencreme und klimatisierter Pausenraum sind inzwischen Standard in österreichischen Firmen: 86 Prozent der heimischen Unternehmen setzen die neue Hitzeschutzverordnung bereits um. In Italien wird über katastrophale Hitze-Belastungen in Küchen diskutiert.
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