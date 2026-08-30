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„Wer, wenn nicht er?“
Ruth geht an Felix Mitterer, volle Auslastung bei Tiroler Volksschauspielen
Gregor Bloéb (re.) übergibt den von Xaver Valentin gestalteten Theaterpreis an Felix Mitterer.
© Tiroler Volksschauspiele
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