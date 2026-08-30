Ging im Ziel auf die Knie
Jack Burke zum Dritten: Sieg, Rekordzeit und Heiratsantrag beim Ötztaler Radmarathon
Jack Burke (l.) und Janine Meyer (r.) jubelten über ihren dritten bzw. vierten Ötztaler-Triumph.
© EXPA/ Johann Groder
Der Kanadier Jack Burke war nach 2022 und 2024 erneut nicht zu schlagen, dahinter durfte der Tiroler Vorjahressieger Daniel Federspiel vor dem Ex-Naturbahnrodler Miguel Brugger jubeln. Bei den Damen jubelte Janine Meyer gar über ihren vierten Sieg in Folge - beide mit Streckenrekord!
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