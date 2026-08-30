Ging im Ziel auf die Knie

Jack Burke zum Dritten: Sieg, Rekordzeit und Heiratsantrag beim Ötztaler Radmarathon

Jack Burke (l.) und Janine Meyer (r.) jubelten über ihren dritten bzw. vierten Ötztaler-Triumph.
© EXPA/ Johann Groder
Daniel SuckertFlorian Madl

Von Daniel Suckert, Florian Madl

Der Kanadier Jack Burke war nach 2022 und 2024 erneut nicht zu schlagen, dahinter durfte der Tiroler Vorjahressieger Daniel Federspiel vor dem Ex-Naturbahnrodler Miguel Brugger jubeln. Bei den Damen jubelte Janine Meyer gar über ihren vierten Sieg in Folge - beide mit Streckenrekord!

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