Kunst, die hoch hinaus will: Wie Hannah Scheiber Tiroler Gletscherbahnen verwandelt

Mit farbenprächtigen Kunstwerken gestaltet die Tiroler Künstlerin Hannah Philomena Scheiber die Liftstützen und Gondeln am Pitztaler und Kaunertaler Gletscher in eindrucksvolle Leinwände. Ihr Projekt schafft einen Dialog zwischen Natur, menschlicher Gestaltung und der Frage nach unserer Verantwortung für die alpine Zukunft.