Mindestens sieben Tote nach Schiffsunglück vor der Küste Nordzyperns

Bei einem Fährunfall vor der Insel Zypern sind am Sonntagnachmittag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das Schiff war kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert, sagte der nordzyprische Ministerpräsident Ünal Üstel nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Das Schiff war auf dem Weg ins türkische Mersin. 237 Menschen seien bisher gerettet worden. Die Einsatzkräfte suchten noch nach 23 Personen.

Dem zypriotischen Verkehrsminister Erhan Arikli zufolge drang Wasser in die Fähre ein, und es wurde ein Notruf abgesetzt. Auf Bildern des Senders CNN Türk war zu sehen, wie Menschen in Rettungswesten darauf warteten, in Sicherheit gebracht zu werden. Ein Helikopter kreiste über ihren Köpfen. Dem Sender zufolge versuchte der Kapitän, zunächst noch umzukehren.

Die Rettungsaktion lief am Nachmittag. © IMAGO/Ali Ruhluel

Notruf vier Meilen vor Küste Zyperns

Der türkische Vizepräsident Cevdet Yilmaz schrieb auf X, die türkische Küstenwache unterstütze bei der Rettung. Die Fähre des Typs Katamaran sei gekentert. Der Notruf wurde türkischen Behörden zufolge vier Seemeilen vor der Küste abgesetzt. Warum Wasser in das Schiff eindringen konnte, war zunächst unklar.