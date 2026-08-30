Schiffsunglück vor Küste Nordzyperns: Kapitän festgenommen

Der Kapitän und sieben Crewmitglieder sind nach dem Fährunglück mit mindestens acht Toten vor der Insel Zypern festgenommen worden. Das erklärte der Ministerpräsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern Ünal Üstel am Sonntagabend nach Angaben des nordzypriotischen Staatssenders BRT.

Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, versprach er: „Ich sage das hier ganz klar. Jeder Aspekt dieses Vorfalls wird untersucht. Selbst die geringste Fahrlässigkeit wird ans Licht kommen“, sagte Üsal. Die Rettungsarbeiten gingen weiter.

📽️ Video | Fähre vor Zypern gekentert

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Zahl der Todesopfer steigt

Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen auf mindestens acht, wie der türkisch-zypriotische Verkehrsminister Erhan Arikli nach Angaben des Senders BRT sagte. Nach zahlreichen Menschen werde noch gesucht. Nach offiziellen nordzypriotischen Angaben befanden sich insgesamt 267 Personen auf der Fähre, darunter 259 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Die meisten konnten gerettet werden.

Nach Angaben Behördenangaben war die Fähre am Mittag kurz nach dem Auslaufen aus dem der Hafenstadt Kyrenia (türkisch: Girne) gekentert. Demnach drang Wasser in die Fähre ein, und es wurde ein Notruf abgesetzt. Die Fähre war auf dem Weg ins südtürkische Mersin. (APA/dpa)