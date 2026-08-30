„Your paradise, our hell“: Weitere Demo gegen Massentourismus auf Mallorca

Einheimische auf Mallorca haben erneut gegen den Massentourismus auf dem gerne als Urlaubsinsel bezeichneten spanischen Mittelmeer-Eiland protestiert. Die nach Polizeiangaben rund 1000 Demonstranten bildeten mit Stühlen eine Sitzkette, die von der Plaza de España bis zum Regierungssitz am Meer gebildet wurde. Erst Ende Juli hatten rund 25.000 Menschen gegen den Tourismus auf der größten der Balearen-Inseln demonstriert.

Dieses Mal hielten manche Teilnehmer selbst gemalte Transparente in den Händen mit Aufschriften auf Englisch wie „Your paradise, our hell“ (Euer Paradies, unsere Hölle), „Waiting line for a rent in Palma“ (Warteschlange für eine Mietwohnung in Palma) oder auch „Tourist go home“. Da die Zahl der Teilnehmer für eine geschlossene Kette nicht ausreichte, unterteilte der Veranstalter die Strecke in mehrere Abschnitte.

📽️ Video | Einheimische fordern Limit für Tourismus

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Kundgebungen richten sich nicht gegen Urlauber an sich

Für den Protest zeichneten die Umweltverbände GOB und Terraferida verantwortlich. Die Initiative „Menys Turisme, més vida“ (Weniger Tourismus, mehr Leben), die sonst Zehntausende Menschen für die Demonstrationen mobilisiert, fehlte diesmal.