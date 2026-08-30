Prompts für Einsteiger
Vom Urlaubsplan bis zur Beschwerde: 11 Dinge, bei denen KI im Alltag wirklich nützlich ist
ChatGPT, Copilot oder Gemini bieten unzählige Möglichkeiten, sich im Alltag helfen zu lassen.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur etwas für Technik-Fans. Mit Anwendungen wie ChatGPT, Copilot oder Gemini lassen sich viele Alltagsaufgaben einfacher und schneller erledigen. Wir zeigen elf praktische Anwendungen für Einsteiger, die jeder sofort ausprobieren kann.
Kommentare