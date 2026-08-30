Es blieb bei einer Goldenen: Stigger im Cross-Country nicht am Podium

Zum Abschluss der Mountainbike-WM im Val di Sole hat die Haimingerin Laura Stigger die Medaillenränge im olympischen Cross-Country-Rennen als Achte deutlich verpasst. Auch die Silzerin Mona Mitterwallner hatte mit der Entscheidung als 28. nichts zu tun.

Die Haimingerin Laura Stigger, die sich am Donnerstag in Val di Sole (ITA) den WM-Titel im Short Track geholt hatte, belegte gestern im Abschlussbewerb der Weltmeisterschaften mit 2:41 Minuten Rückstand Rang acht. Nach ihrem Titelgewinn haute die 25-Jährige im olympischen Cross-Country-Bewerb in einem „extrem harten Rennen“ noch einmal alles raus, indes: „Ich hatte nicht den besten Tag, war komplett am Limit und habe alles gegeben.“

Zufrieden mit der WM: Stigger bilanziert immerhin mit Short-Track-Gold. © Ernst Lorenzi

Die Silzerin Mona Mitterwallner kam nicht über Platz 28 (9:04) hinaus. Unterdessen feierte die 29-jährige Schweizerin Sina Frei, Stiggers Teamkollegin bei Specialized Factory Racing, mit dem WM-Titel vor der Italienerin Martina Berta und Nicole Koller (SUI) den größten Erfolg ihrer Karriere.