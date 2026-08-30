Mit 127 km/h aufs Podium
Nach Platz 2 beim Ötztaler Radmarathon gesperrt: „Dann habe ich halt vier Wochen frei“
Beliebt wie kaum ein anderer Fahrer im Feld des Ötztaler Radmarathons: Daniel Federspiel, der 39-jährige Routinier.
© EXPA/ Johann Groder
Weil der Österreichische Radsportverband den Lizenzfahrern ein Antreten beim Ötztaler Radmarathon untersagte, verzichteten viele Asse. Vorjahressieger Daniel Federspiel war das egal – der Imster erwartet am Montag das ÖRV-Mail mit einer Sperre für vier Wochenenden. Nur etwas stört den 39-Jährigen.
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