Autofahrer erfasste Radler im Brixental: 80-Jähriger verletzt

Ein verletzter Radler musste am Sonntag nach einem Unfall in Hopfgarten im Brixental ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 80-Jährige war laut Polizei gegen 11.50 Uhr auf einer Gemeindestraße unterwegs, als ihn ein Auto überholte und unmittelbar danach nach rechts abbog. Dabei kam es zur Kollision.