Tirol-Tag in Alpbach
EU-Finanzen werden zum Härtetest für die Europaregion Tirol
Zwischen internationalem Ideenlabor und Tiroler Tradition: Der Tirol-Tag beim Europäischen Forum Alpbach prägt mittlerweile die Bilderwelt des Forums, der Gäste und der Einheimischen.
© APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER
Beim Tirol-Tag ging es auch um die Reform der EU-Regionalförderung. Regionen bangen ums Geld. Ob gegenüber Nationalstaaten oder Brüssel: Regionen pochen auf mehr Eigenständigkeit, ohne die Europäische Union in Frage zu stellen.
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