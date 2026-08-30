Tödliches Unglück
Gestolpert und abgestürzt: 41-jähriger Bergsteiger kam in Osttirol ums Leben
Ein 41-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag in Osttirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann gegen Mittag über eine felsdurchsetzte Rinne ab. Jede Hilfe kam zu spät.
Der Mann stieg mit einem gleichaltrigen Begleiter vom „Mulleter Seichenkopf“ ab, als es kurz vor 12.30 Uhr zum Unglück kam. Der 41-Jährige stolperte und verlor das Gleichgewicht.
Sein Begleiter stieg sofort über einen Grat zu ihm ab und alarmierte die Rettung. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. (TT.com)