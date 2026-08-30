Gestolpert und abgestürzt: 41-jähriger Bergsteiger kam in Osttirol ums Leben

Ein 41-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag in Osttirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann gegen Mittag über eine felsdurchsetzte Rinne ab. Jede Hilfe kam zu spät.

Der Mann stieg mit einem gleichaltrigen Begleiter vom „Mulleter Seichenkopf“ ab, als es kurz vor 12.30 Uhr zum Unglück kam. Der 41-Jährige stolperte und verlor das Gleichgewicht.