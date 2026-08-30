Ohne Helm, mit Alkohol im Blut: Biker und Mitfahrer in Obernberg am Brenner verletzt

Ein betrunkener Motorradfahrer und sein Mitfahrer wurden bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Obernberg am Brenner verletzt. Laut Polizei fuhr der 27-Jährige am späten Nachmittag auf der Obernbergtalstraße (L231) taleinwärts. Ein 18-Jähriger saß ebenfalls auf dem Motorrad.

Gegen 16.30 Uhr bog im Ortsteil Innertal ein Schlepper mit Heuladeraufbau von einem landwirtschaftlichen Areal auf die L231 ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Die beiden Österreicher, die ohne Sturzhelm unterwegs waren, wurden vom Motorrad geschleudert.