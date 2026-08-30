Motorrad prallte gegen Motordreirad im Gegenverkehr: Zwei Männer verletzt

Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Sonntag in Weißenbach am Lech. Laut Polizei fuhr ein 44-jähriger Deutscher gegen 12.40 Uhr mit dem Motorrad auf der Tannheimer Straße in Richtung Nesselwängle.

Er setzte zum Überholen an, bemerkte eine Fahrzeugkolonne vor ihm zu spät und versuchte, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Dort prallte er gegen ein Trike. Der 44-Jährige sowie der ebenfalls aus Deutschland stammende, 62-jährige Lenker des Trikes wurden verletzt. (TT.com)