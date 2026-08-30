Rund 15 Vermisste nach Sturzflut im Grand Canyon

Nach einer Sturzflut im berühmten Grand Canyon im Westen der USA sind am Sonntag rund 15 Menschen vermisst worden. Wie der Nationalpark mitteilte, ereignete sich die plötzliche Flut am Samstag am Bright Angel Canyon im Gebiet der Unterkunft Phantom Ranch. Gemeinsam mit den Behörden des US-Staates Arizona werde versucht, weitere Menschen in Sicherheit zu bringen und alle von der Flut betroffenen Menschen zu erfassen.

Der National Park Service (NPS) bat in einem aktualisierten Aufruf auf seiner Homepage um Informationen zu etwa 15 Menschen, von denen es seit der Sturzflut kein Lebenszeichen mehr gegeben habe. Zuvor hatte der NPS die Zahl der Vermissten mit etwa 20 angegeben.

Die Sturzflut ereignete sich in dem jedes Jahr von mehreren Millionen Touristen besuchten Nationalpark am Samstag um 14.30 Uhr (Ortszeit). Bis zum Sonntagmorgen wurden den Angaben zufolge 62 Menschen in Sicherheit gebracht. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht.