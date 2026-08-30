Französischer Fischkutter im Ärmelkanal gekentert

Im Ärmelkanal ist ein französischer Fischkutter mit einer fünfköpfigen Besatzung gekentert. Drei Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, zwei weitere wurden am Sonntag vermisst, wie die französischen Behörden mitteilten. Der Kutter "Maranello" war Samstagabend vor der englischen Küste auf der Höhe von Plymouth in Seenot geraten und hatte einen Notruf abgesetzt. Ein anderer Fischkutter konnte drei Besatzungsmitglieder der "Maranello" aufnehmen, bevor diese kenterte.