USA greifen erstmals seit Wochen wieder im Iran an

Die US-Armee hat Sonntagabend erstmals seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen. Dabei sei die iranische Insel Larak in der Straße von Hormuz attackiert worden, erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM. Der Angriff galt zwei Raketenabschussstellungen, an denen die iranischen Revolutionsgarden den Abschuss von mit Seeminen bestückten Raketen vorbereitet hätten. Laut Revolutionsgarden wurden mehrere Soldaten und Zivilisten getötet und verwundet.

Im Gegenzug attackierten die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben zwei US-Stützpunkte in Jordanien mit ballistischen Raketen. Dies sei die Vergeltung für den US-Angriff auf Larak, berichteten iranische Medien Montagfrüh. Ziel des Beschusses seien die Militärbasen King Hussein und Al Azraq gewesen.

Dem US-Sender Fox News zufolge blieben die Angriffe zunächst ohne größere Auswirkungen. Fast alle anfliegenden Raketen seien abgefangen worden, berichtete der Sender unter Berufung auf US-Kreise.

Im seit sechs Monaten andauernden Krieg gegen den Iran hatten die USA zuletzt vor allem auf wirtschaftlichen Druck gesetzt. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte vor wenigen Tagen eine "wirtschaftliche Erstickung" des Iran an. Verschärfte Sekundärsanktionen sollen auch ausländische Geschäftspartner Teherans treffen. US-Präsident Donald Trump sprach von einem umfassenden "Wirtschaftskrieg" gegen Teheran.

Das US-Finanzministerium plant nach den Worten von Bessent wöchentlich neue Sekundärsanktionen gegen Teheran. Zunächst stünden Banken im Fokus, sagte Bessent Reuters. Man werde den Geldhäusern klarmachen, dass es nicht in Ordnung sei, iranisches Geld zu verwalten und das Regime zu unterstützen.