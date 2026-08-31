„Wir können stolz sein“
Ein Tiroler für Europa: 20-Jähriger kämpft mit TikTok und Co. gegen die EU-Müdigkeit
Bernhard Walter sieht sich selbst als „Creator“, nicht als Influencer. Denn alle Inhalte recherchiert er in die Tiefe selbst.
© Bernhard Walter
Während viele über EU-Bürokratie und Brüsseler Vorgaben schimpfen, will Bernhard Walter den Blick auf die andere Seite richten. Mit seinen Social-Media-Videos will der 20-jährige Haller deshalb gegensteuern – und zeigen, worauf Europa stolz sein kann.
Kommentare