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Kommentar
Und jetzt vom Norden in den Süden der EU
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Island hat entschieden, lieber auf die eigene Souveränität zu setzen. Jetzt muss die EU schauen, dass es am Westbalkan zu Fortschritten kommt. Zeit dafür wird es.
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