Kommentar

Und jetzt vom Norden in den Süden der EU

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Island hat entschieden, lieber auf die eigene Souveränität zu setzen. Jetzt muss die EU schauen, dass es am Westbalkan zu Fortschritten kommt. Zeit dafür wird es.

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