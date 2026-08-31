Ohne Spenden geht nichts
Teure Flucht: Warum müssen von Gewalt betroffene Frauen im Frauenhaus zahlen?
Frauen können gewalttätige Männer oft nicht verlassen, weil sie finanziell von ihnen abhängig sind. Die Flucht ins Frauenhaus sollte kostenlos sein, fordern Leiterinnen von damit befassten Vereinen.
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Meist können Frauen ihre gewalttätigen Männer aus finanziellen Gründen nicht verlassen. Wenn sie sich schließlich doch dazu entschließen, kann sogar der Aufenthalt im Frauenhaus kosten. Eine Abgeordnete will die Finanzierung der Frauenhäuser nun auf feste Beine stellen.
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