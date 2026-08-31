Russische Sopranistin gewinnt Innsbrucker Cesti-Wettbewerb

Der Internationale Gesangswettbewerb für Barockoper „Pietro Antonio Cesti“ ist am Sonntagabend im Haus der Musik zu Ende gegangen. Den ersten Preis sicherte sich die Sopranistin Elene Gvritishvili. Insgesamt haben 86 Sängerinnen und Sänger an der 17. Wettbewerbsauflage teilgenommen.