Gastkommentar
Was wir in Tirol unseren Kindern hinterlassen
Alois Schöpf zeichnete jüngst an dieser Stelle das Bild eines Alpenvereins, der gemeinsam mit anderen NGOs vermutlich schon die Nordkettenbahn verhindert hätte. Das ist eine hübsche Pointe – mit der Realität hat sie allerdings wenig zu tun. Die Alpen in Tirol sind zweifellos intensiv erschlossen: Seilbahnen, Straßen, Kraftwerke, Speicherteiche und touristische Infrastruktur prägen die Landschaft seit Jahrzehnten. Und auch heute wird innerhalb bestehender Erschließungsräume gebaut, erweitert und modernisiert.
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