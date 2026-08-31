„KI wird die Welt nicht retten“: Innsbrucker Forscher warnt vor den Schattenseiten des Booms

Gigantische Rechenzentren, steigender Stromverbrauch und Milliardeninvestitionen: Der Medienwissenschaftler und KI-Experte Oliver Leistert sieht den KI-Boom kritisch. Im TT-Gespräch erklärt er, wie der Ausbau der KI-Infrastruktur dem Klima schadet und weshalb er viele Versprechen der Branche infrage stellt.