KI und Klimawandel
„KI wird die Welt nicht retten“: Innsbrucker Forscher warnt vor den Schattenseiten des Booms
In der Gemeinde Kronstorf in Oberösterreich wird ein Google-Rechenzentrum gebaut. Am Sonntag besetzten Aktivist:innen die Baustelle.
© Attack
Gigantische Rechenzentren, steigender Stromverbrauch und Milliardeninvestitionen: Der Medienwissenschaftler und KI-Experte Oliver Leistert sieht den KI-Boom kritisch. Im TT-Gespräch erklärt er, wie der Ausbau der KI-Infrastruktur dem Klima schadet und weshalb er viele Versprechen der Branche infrage stellt.
Kommentare