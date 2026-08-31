Anliegen der TT-LeserInnen
Den Innsbruckern fehlt Gastronomie: Was die Stadt kulinarisch besser machen würde
Silke und Lars genießen ihr Getränk im Freien am Marktplatz. Viele LeserInnen wünschen sich mehr solcher Angebote in Innsbruck.
© Axel Springer
Bei der TT-Mitmach-Aktion „Was fehlt Ihnen in Innsbruck?“ landete die Gastronomie mit ihren zahlreichen Facetten weit oben auf der Wunschliste. Die Antworten zeigen: Die Innsbruckerinnen und Innsbrucker haben klare Ideen für die Gastro-Szene ihrer Stadt. Wir sind einigen Anliegen nachgegangen.
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