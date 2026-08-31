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Schwerer Unfall
Lkw und Auto in Roppener Tunnel kollidiert: Zwei Verletzte, Tunnel in beide Richtungen zu
Beide Fahrtrichtungen mussten nach dem Unfall gesperrt werden.
© Daniel Liebl/TT
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