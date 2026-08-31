Nostalgie am Straßenrand: Neun Tiroler Telefonzellen erzählen ihre Geschichten

Sie erinnern an eine Zeit, in der nicht jeder immer erreichbar war. Alte Telefonzellen sind vielerorts längst ausrangiert, vereinzelt findet man dennoch welche: Wo einst Münzen eingeworfen und Nummern gewählt wurden, haben sie heute oft neue Aufgaben. Ein Überblick über neun Telefonzellen, die wohl bei so manchem Erinnerungen wecken.