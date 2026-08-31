Nur kurze Pause: Was die neuen Pächter auf der Wörgler Möslalm planen

Das Gasthaus auf der Wörgler Möslalm bleibt nicht lange geschlossen. Nur wenige Wochen nach dem Abschied von Mike und Maike Byell übernehmen Samuel und Irena das beliebte Almgasthaus am Wörgler Hausberg. Am 2. September wollen die jungen Wirtsleute wieder öffnen – mit Tiroler Küche, Veranstaltungen und Unterstützung der ganzen Familie.