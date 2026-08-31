Diebe brachen in Auto ein: Rennrad von Innsbrucker im Wert von 12.000 Euro gestohlen

Böse Überraschung für einen 51-jährigen Innsbrucker nach der Wendelsteinrundfahrt im Landkreis Rosenheim: Unbekannte Täter stahlen aus seinem geparkten VW-Transporter ein Rennrad im Wert von rund 12.000 Euro.

Wie Rosenheim24.de berichtet, hatte der Tiroler das exklusive Rennrad der Marke Pinarello nach der 165 Kilometer langen Ausfahrt in seinem Fahrzeug verstaut und mit einem Tuch abgedeckt. Als er zurückkehrte, bemerkte er, dass das Auto offenbar geöffnet worden war. Das Fahrrad war verschwunden. Besonders bitter: Auch das Rennrad einer Bekannten, das ebenfalls im Transporter abgestellt war, wurde gestohlen.