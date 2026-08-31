Nach schwerem Sturz bei Olympia: Ski-Star Vonn muss noch einmal unters Messer

Lindsey Vonn präsentiert sich bei den Tennis US Open in New York bestens gelaunt. Bei einem Showturnier griff sie sogar kurz zum Schläger und war als Schiedsrichterin im Einsatz.

In einem Interview mit Eurosport verriet die US-Amerikanerin, dass sie sich nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina ein weiteres Mal unters Messer begeben muss. „Ich fühle mich gut. Es wird besser. Aber ich habe noch eine weitere Operation ausständig. Ich versuche stärker zu werden. Sobald mein Kreuzband gerichtet ist, habe ich einen weiteren langen Weg vor mir“, erklärte die 41-Jährige.

Noch ist unklar, wann genau der Eingriff stattfinden wird: „Ich hoffe, dass ich meine nächste Operation im November habe. Aber es wird irgendwann im Winter sein. Und dann dauert es weitere neun Monate bis zur Genesung.“ Eine abermalige Rückkehr in den Ski-Weltcup ließ die Olympiasiegerin offen.

Interessant wurde es dann bei den Kommentaren zu ihrem Tennis-Posting. „Ich liebe dieses Lächeln 😍🥰“, schrieb das französische Speed-Ass Matthieu Bailet. Vonn antwortete darauf mit zwei Kuss-Emojis. Bereits im vergangenen Frühjahr gab es Gerüchte, dass die beiden ein Paar sein sollen. Jetzt befeuerten die Ski-Asse mit ihren Aussagen die Gerüchte selbst.