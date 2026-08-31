Baby ist da: Jeanette Biedermann wurde mit 46 erstmals Mutter

Der Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star wurde Mutter eines Sohnes und zeigt sich überglücklich. Die Geburt des Kindes bezeichnet die 46-Jährige als „die größte Herausforderung meines Lebens“.

Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann (46) ist Mutter geworden. Wann das Kind zur Welt kam und ob es sich um ein Mädchen oder einen Buben handelt, dazu wollte sich die Künstlerin laut ihrem Management auf Anfrage am Montag zunächst nicht äußern. Laut Bild handelt es sich um einen Sohn, der vor einigen Tagen in Berlin zur Welt kam. Biedermann, die aus Bernau in Brandenburg stammt, wurde durch die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt.

Als Sängerin gewann sie etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera. Im vergangenen Jahr trat sie als Kandidatin in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ an.

„Kerngesund und athletisch“

„Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für ein so kleines, magisches Wesen“, zitiert die Bild Biedermann. „Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er. Freudentränen und ein tiefes Gefühl überwältigender Liebe! Immer wieder Tränen des Glücks. Die Geburt war die größte Herausforderung meines Lebens. Aber am Ende hat das allergrößte Geschenk und das Glück unseres Lebens auf uns gewartet.“