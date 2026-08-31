Vuelta-Traum lebt

Gall zählt auch sich zum Kreis der Favoriten: „Ich muss mich nicht verstecken“

Mit der ersten Vuelta-Woche kann Felix Gall durchaus zufrieden sein, einmal stand der Osttiroler als Dritter schon am Stockerl.
© IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano
Florian Madl

Von Florian Madl

Am Montag, dem Ruhetag der Vuelta a Espana, erlebten die Journalisten einen entspannten Felix Gall. Der Osttiroler Radprofi weiß um seine Stärken am Berg und spekuliert in Spanien durchaus mit einem Coup. Auch einen Taktik-Fehler gestand der Nußdorfer bei der neunten Etappe ein.

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