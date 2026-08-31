Rücktritt aus Argentiniens Nationalteam: Lionel Messi beendet Länderspiel-Karriere

Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt. Der 39-Jährige verkündete seine Entscheidung sechs Wochen nach der 0:1-Niederlage nach Verlängerung im WM-Endspiel gegen Spanien.

Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus Argentiniens Fußball-Nationalteam erklärt. „Es war eine Entscheidung, die wehtat – und die mir auch jetzt noch tief im Inneren wehtut –, aber ich weiß, dass die Zeit dafür gekommen ist“, schrieb der achtfache Weltfußballer am Montag auf Instagram. Messi gewann mit Argentinien alles, was es zu gewinnen gibt: die WM 2022, die Copa America 2021 und 2024 und Olympiagold 2008. Zudem wurde er mit der „Albiceleste“ 2014 und 2026 Vizeweltmeister.