Lenker musste Lkw ausweichen: Auto überschlug sich in Gallzein
Nach einem Ausweichmanöver wegen eines entgegenkommenden Lkw überschlug sich der Pkw eines 34-Jährigen in Gallzein. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag auf einer Gemeindestraße in Gallzein. Kurz nach 9 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer in Richtung Buch unterwegs, als ihm laut eigenen Angaben auf seiner Fahrbahnseite ein Lastwagen entgegenkam.
Um eine Kollision zu verhindern, wich der 34-Jährige mit seinem Auto nach rechts aus. Dabei geriet das Fahrzeug auf das Bankett, woraufhin der Lenker die Kontrolle verlor und sich das Fahrzeug überschlug.
Der Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Am Auto entstand schwerer Sachschaden. Vom Unfallgegner fehlt bislang jede Spur: Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. (TT.com)