Lenker musste Lkw ausweichen: Auto überschlug sich in Gallzein

Nach einem Ausweichmanöver wegen eines entgegenkommenden Lkw überschlug sich der Pkw eines 34-Jährigen in Gallzein. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag auf einer Gemeindestraße in Gallzein. Kurz nach 9 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer in Richtung Buch unterwegs, als ihm laut eigenen Angaben auf seiner Fahrbahnseite ein Lastwagen entgegenkam.

Um eine Kollision zu verhindern, wich der 34-Jährige mit seinem Auto nach rechts aus. Dabei geriet das Fahrzeug auf das Bankett, woraufhin der Lenker die Kontrolle verlor und sich das Fahrzeug überschlug.