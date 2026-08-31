Zu wenig Heu nach Dürresommer: Warnung vor Kauf bei unseriösen Anbietern auf Facebook

Wegen der Dürre gibt es regional, etwa in Osttirol, um bis zu 70 Prozent weniger Heu. Der Heupreis liegt mittlerweile laut Landwirtschaftskammer zwischen 100 und 320 Euro pro Tonne. Unseriöse Anbieter versuchen, mit dubiosen Versprechen von Heulieferungen über Facebook an Geld zu kommen.