Innsbruckerin ertappte Einbrecher auf frischer Tat: Duo auf der Flucht

Eine 54-jährige Innsbruckerin hat am Montagvormittag in ihrer Wohnung zwei Einbrecher überrascht. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die Bewohnerin betrat laut Polizei gegen 10 Uhr ihre Wohnung und ertappte das Duo auf frischer Tat. Die beiden flüchteten umgehend über die Terrassentüre ins Freie.