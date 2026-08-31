Stille Prozession im Schloss
Abschied von Harald V.: Mette-Marit und Königin Sonja Hand in Hand hinter dem Sarg
Von rechts: König Haakon VIII. von Norwegen, Prinzessin Märtha Louise, Königin Sonja und Königin Mette-Marit treten vor das Schloss, um die Menge zu grüßen.
© CORNELIUS POPPE
Norwegen nimmt Abschied von Harald V.: In einer stillen Prozession begleitete die Königsfamilie den Sarg des verstorbenen Monarchen durch das Königliche Schloss. Besonders bewegend: Königin Mette-Marit führte Haralds Witwe Sonja Hand in Hand hinter dem Sarg – auch Marius Borg Høiby durfte trotz Fußfessel teilnehmen.
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