Reichhaltige Herbstprogramme
Raus aus der Sommerpause: Diese Konzerte liefert Tirols Musikszene im September
Die Stadtbühne Imst (l.) legt großen Wert auf die Förderung der alternativen Musikszene, im September sind dort mehrere Tiroler Bands zu sehen. Soul-Sänger Moreland (r.) tritt Ende des Monats in der Arche Noe Kufstein auf.
© Franz Preschern, Falk/TT
Die Kulturzentren des Landes erwachen wieder aus dem Sommerschlaf, in den Herbstprogrammen gibt es einige Leckerbissen für Musikliebhaber. Festivalfreuden kommen im September mit den „Klangspuren“ und der „Goldenen Schindel“ auf.
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