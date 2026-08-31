Nach überragendem Beginn behielt Tagger auch im Tie-Break die Nerven

Lilli Tager machte es nach zehn gewonnenen Games in Serie in der ersten Runde der US Open beim 6:0, 7:6 gegen die Deutsche Tamara Korpatsch noch einmal spannend. Im Tie-Break (7:4) gelangen ihr auch sechs Punkte in Serie.

Lilli Tagger ließ sich in der ersten Runde der US Open gegen Tamara Korpatsch zunächst nicht lange bitten und verpasste der 31-jährigen Deutschen im ersten Satz mit 6:0 die Höchststrafe. Im zweiten Satz ging es mit einer 4:0-Führung gleich weiter, ehe der Faden riss und Korpatsch Game um Game gewann und mit 6:5 in Führung ging. Tagger wehrte in der Folge zwei Satzbälle ab und ließ sich auch von einem Rückstand im Tie-Break (0:3, 1:4) nicht beirren. Mit sechs Punkten in Folge sicherte sich die 18-Jährige den 6:0, 7:6-Erfolg. Sie steht ja erstmals im Einzel-Hauptfeld dieses Grand-Slam-Turniers und erreichte mit dem Sieg zum ersten Mal die zweite Runde.