Sommer der Extreme: Welche Tiroler Temperaturrekorde heuer gebrochen wurden

Im Juni, Juli und August war es heuer um 2,6 Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. In Tirol war es in Innsbruck mit 38,7 Grad am heißesten. Aber auch der österreichweite Minusrekord wurde im Bundesland gemessen.

Ein Sommer wie keiner zuvor: Dieses Gefühl teilen angesichts der lang anhaltenden Hitze und der Trockenheit fast alle. Die Geosphere Österreich liefert zum Ende des meteorologischen Sommers (Juni bis August) nun die Bilanz, um das Gefühl mit Zahlen zu untermauern. Im Vergleich zu den Jahren 1991 bis 2020 war es heuer um 2,6 Grad wärmer – sowohl im österreichischen Durchschnitt als auch in Tirol.

Tiroler Höchsttemperaturen

Unterhalb von 500 Metern Seehöhe gab es österreichweit 42 Hitzetage und damit 170 Prozent mehr als im Klimamittel. Etwas höher liegt Innsbruck. Die Wetterstation bei der Uni zeichnete an 13 Tagen mehr als 35 Grad auf. Am 27. Juni waren es sogar 38,7 Grad und damit der Tiroler Höchstwert dieses Sommers. Der bisherige Innsbrucker Rekord mit sechs sehr heißen Tagen über 35 Grad stammte aus dem Jahr 2013.

Die österreichweit höchstgelegene Wetterstation, an der die 30 Grad-Marke erreicht wurde, war St. Leonhard im Pitztal auf 1454 Metern Seehöhe.

Im ganzen Land fielen heuer Temperaturrekorde. © Rita Falk

Berge ohne Frost

Viel zu warm war es in den vergangenen Wochen auch in den Bergen. Am Hohen Sonnblick in Salzburg betreibt die Geosphere Austria auf 3106 Metern ein Observatorium. In den drei Monaten Juni, Juli und August fror es dort nur an 19 Tagen zumindest in der Nacht, Dauerfrost gab es nur an einem Tag. Zum Vergleich: In der Periode von 1987 bis 2006 gab es in dieser Höhe noch durchschnittlich elf Eistage, an denen die Temperatur gar nicht über null Grad stieg.

Eiskalter Brunnenkogel

Die österreichweit tiefste Sommertemperatur mit minus 10,1 Grad wurde am 11. Juni am Hinteren Brunnenkogel im Ötztal auf 3437 Metern gemessen.

Mehr als 40 Grad

In Bad Deutsch-Altenburg östlich von Wien war es am 5. August mit 41,2 Grad so warm wie noch nie zuvor im Österreich. Insgesamt erreichten zehn Messstationen an sechs Tagen Werte von mindestens 40 Grad.

Österreichische Hitzerekorde

An 103 Messstationen in Österreich verzeichnete die Geosphere Austria neue Höchsttemperaturen. An 157 Stationen wurde ein neuer Höchststand bei der Zahl der Hitzetage mit mindestens 30 Grad verzeichnet. In Silian etwa waren es um 14 Hitzetage mehr als im bisher heißesten Sommer.