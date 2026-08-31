Angreiferin sticht am Times Square auf zwei Menschen ein

Im Zentrum von New York hat sich Berichten zufolge am Montag ein Messerangriff ereignet. Wie US-Medien berichteten, stach eine Angreiferin am bei Touristen beliebten Times Square auf zwei Menschen ein, bevor sie von der Polizei gestoppt wurde. Zu den beiden Opfern lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Lokalen Medien zufolge wurde die mutmaßliche Täterin von der Polizei angeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Das Motiv der Attacke war zunächst unklar.