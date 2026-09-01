Erneut Tanker in Straße von Hormuz angegriffen

In der Straße von Hormuz ist erneut ein Öltanker angegriffen worden. Er sei während der Ausfahrt aus der Meerenge von "drei unbekannten Geschossen" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Dienstag. Der Vorfall habe sich rund 30 Kilometer östlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Es gebe keine Verletzten. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb unklar.

Er erfolgte, nachdem es in der Nacht auf Montag erstmals seit Ende Juli wieder zu gegenseitigen Angriffen zwischen dem Iran und den USA gekommen war. Das US-Militär attackierte dabei nach eigenen Angaben Einheiten der iranischen Revolutionsgarden, die Minen in der Straße von Hormuz legen wollten. Der Iran feuerte daraufhin mit Raketen auf Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Sie wurden jordanischen Angaben zufolge abgefangen.