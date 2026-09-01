Ex-Gangmitglied wegen Mordes an Tupac Shakur schuldig

Im Prozess um den jahrzehntelang ungeklärten Mord an dem legendären US-Rapper Tupac Shakur ist der Angeklagte Duane Davis für schuldig befunden worden. Die Geschworenenjury in Las Vegas sah es am Montag als erwiesen an, dass der frühere Anführer der Gang South Side Compton Crips für die Tat verantwortlich war. Die Beratung dauerte nur wenige Stunden. Zuvor hatten Anklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers dargelegt.

Staatsanwalt Binu Palal argumentierte, der Angeklagte Duane Davis habe den Mord an Shakur angeordnet. Die Verteidigung erklärte dagegen, es gebe außer Davis' eigenen Aussagen keinerlei Beweise, die den heute 63-Jährigen mit der Tat in Verbindung brächten.