Zwei Autos kollidierten in Ramsau im Zillertal: 79-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Auf der Zillertal-Bundesstraße in Ramsau sind am Montag zwei Pkw zusammengestoßen. Ein älteres Ehepaar wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am späten Montagnachmittag in Ramsau im Zillertal ein 79-jähriger Mann und dessen gleichaltrige Ehefrau verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Zillertal-Bundesstraße (B169).

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, wollte ein 43-jähriger Deutscher im Ortsteil Bichl von einer Gemeindestraße kommend nach links in die Bundesstraße einbiegen. Zur selben Zeit war das 79-jährige Ehepaar mit seinem Wagen die Zillertal-Bundesstraße talauswärts unterwegs. Während des Einbiegemanövers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.