Der Eingriff bleibt umstritten: Regierung verlängert die Spritpreisbremse um einen Monat

Der staatliche Eingriff in die Spritpreise wird bis Ende September ein weiteres Mal verlängert. Die Mineralölsteuer wird dafür gesenkt, wie in den Monaten zuvor wird aber die Begrenzung der Gewinnspannen ausgesetzt.

Bis zuletzt war es ungewiss, doch am Montagvormittag ist die Entscheidung schlussendlich rasch gefallen. Die staatliche Spritpreisbremse wird um einen weiteren Monat verlängert. Bis Ende September wird die Mineralölsteuer um 1,9 Cent pro Liter gesenkt. Ebenfalls fortgesetzt wird die Regelung, dass die Tankstellen Preissenkungen bei den internationalen Preisnotierungen verpflichtend und rasch weitergeben müssen.

Koalitionszwist um Margen

Die Margenbeschränkung bleibt auch weiterhin ausgesetzt, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Ein möglicher Eingriff in die Gewinnspannen blieb bis zuletzt ein Streitpunkt. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte vergangene Woche noch klargestellt, dass eine Spritpreisbremse ohne Margenbegrenzung nur wenig Sinn mache. Auch der Gewerkschaftsbund (ÖGB) hatte sich für eine Wiedereinführung der Begrenzung ausgesprochen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sieht dagegen durch Markteingriffe die Versorgungssicherheit gefährdet, wie er bereits vergangene Woche betonte. „Wir haben uns daher klar gegen weitere Eingriffe in die Margen ausgesprochen“, erläutert Hattmannsdorfer.

Österreichs Spritpreise liegen unter dem EU-Durchschnitt. Der europäische Vergleich bestätigt diesen Kurs. Wir haben uns daher klar gegen weitere Eingriffe in die Margen ausgesprochen. Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister (ÖVP)

Der europäische Vergleich bestätige seinen Kurs: „Österreichs Spritpreise liegen unter dem EU-Durchschnitt“, sagte er. Vonseiten der SPÖ wird die Spritpreisbremse per se als „wichtiges Instrument in der Bekämpfung der Inflation“ gelobt, wie SPÖ-Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt mitteilte.

Die weiter ausgesetzte Margenbegrenzung sorgt beim SPÖ-nahen ARBÖ hingegen für Unmut. Die niedrigere Mineralölsteuer sei zu wenig, der Klub fordert einen Teuerungsausgleich für Autofahrer. Die FPÖ sieht gar eine „Verhöhnung der Autofahrer" und „unterlassene Hilfeleistung". Sepp Schellhorn, NEOS-Staatssekretär für Deregulierung, sieht die Bremse indes als „Sicherheitsnetz“, um auf die volatile Lage an den Energiemärkten reagieren zu können.

Die Grünen hätten sich ebenfalls eine Wiedereinführung der Margenbegrenzung gewünscht, um die Ölkonzerne stärker in die Pflicht zu nehmen. „Während die Öl-Konzerne von den hohen Spritpreisen also weiter profitieren und hohe Gewinne einfahren, zahlen sich die Steuerzahler:innen das, was von der Spritpreisbremse übrig gebliebenen ist, selbst", kritisiert Grünen-Budgetsprecher Jakob Schwarz.

Für die Umweltschutzorganisation WWF gilt das Instrument als „klimapolitisch falsches Signal“, da sie nichts an der Abhängigkeit von Erdöl ändere. (TT, APA)