Blutige Attacke am Times Square: Frau sticht auf Passanten ein und stirbt durch Polizeischüsse

Am New Yorker Times Square hat eine Frau am Montag mehrere Passanten mit Messern angegriffen. Eine 32-Jährige starb nach der Attacke, ein 68-jähriger Mann wurde verletzt. Die Angreiferin wurde nach Angaben der Polizei von Beamten erschossen. Zum Motiv gibt es bislang keine Erkenntnisse.

Am berühmten New Yorker Times Square hat am Montag eine Frau mehrere Passanten mit Messern angegriffen und eine 32-Jährige tödlich verletzt. Ein 68-jähriger Mann, den die Frau in den Bauch gestochen habe, werde im Krankenhaus behandelt, sagte die New Yorker Polizeichefin, Jessica Tisch. Nähere Angaben zu seinem Zustand machte sie nicht. Tisch sprach von einer „anlasslosen Messerattacke“. Die Frau wurde schließlich von der Polizei erschossen. Das Motiv ist bis dato unklar.

Von Passanten alarmierte Polizisten hätten zunächst mit der Frau zu reden versucht, sagte Bürgermeister Zohran Mamdani. Dann sei die Situation eskaliert, die Beamten hätten Taser eingesetzt und die Angreiferin schließlich erschossen. Laut Polizeichefin Tisch hatte die Frau den Beamten gedroht und „Ich werde euch töten“ gesagt.

Zwei Angriffe in 20 Sekunden

Auf Videos im Netz war eine Frau zu sehen, die mit zwei gezückten Messern und in Trippelschritten auf Polizisten zusteuert. Dann fallen Schüsse. Bei der Angreiferin handelte es sich Tisch zufolge um eine 49-Jährige aus dem Stadtteil Queens, die eine „Vorgeschichte psychischer Erkrankungen“ gehabt habe.

Der von ihr attackierte Mann hatte laut der Polizeichefin zuvor an einer Ampel am Times Square gewartet. Innerhalb von 20 Sekunden habe die Frau dann ihr zweites Opfer mit dem Messer angegriffen. Über die Identität der Angegriffenen – etwa, ob es sich um Touristen handelte – wurde zunächst nicht mehr bekannt. Man wolle damit warten, bis die Angehörigen informiert worden seien, sagte Tisch. Zum Hintergrund der Tat werde weiter ermittelt. Zum jetzigen Zeitpunkt deute aber nichts auf ein terroristisches Motiv hin.