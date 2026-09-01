Petition gestartet
„Finger weg vom Namlosbach“: Bürgerinitiative fordert sofortigen Projekt-Stopp
WWF-Flussbotschafter Toni Innauer, Toni Knittel als Sprecher der Bürgerinitiative und WWF-Klima- und Energieexperte Reinhard Uhrig (v.l.) trafen sich bei der Einmündung des Namlosbachs (l.) in den Lech.
© Simone Tschol
Der Widerstand gegen die von den Elektrizitätswerken Reutte geplante Wasserableitung am Namlosbach wächst. Eine neu gegründete Bürgerinitiative will sich „das Wasser in Stanzach nicht abgraben lassen“ und fordert einen sofortigen Projekt-Stopp. Eine Online-Petition wurde gestartet.
Kommentare