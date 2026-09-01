Preisbremsen wirken besser als bloße Geldspritzen

Eigentlich sollte die wegen des Iran-Kriegs im April eingeführte Spritpreisbremse Ende August ersatzlos auslaufen. Zuletzt war sich die schwarz-rot-pinke Dreierkoalition über Ausmaß und Ausgestaltung der Maßnahme immer weniger grün. Die Preisbremse wurde jedenfalls immer weiter abgeschwächt, jetzt wird die „Preisbremse Light“ wegen der neuen Eskalation in Nahost zumindest bis Ende September verlängert – mit weiterhin 1,9 Cent Steuernachlass je Liter Treibstoff, aber weiterhin ohne Margenbegrenzung.