Bodengesetze mit Sprengkraft
4633 Bauern hörten auf: Künftig muss ein Bauernhof nur eine Person ernähren
In seinem Kernbereich blieb das 1900 beschlossene Tiroler Höferecht bis in die Gegenwart erhalten. Es soll den Erhalt der Bauernhöfe schützen, deshalb werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erneut angepasst.
© iStock
Der Wandel in der Landwirtschaft hat Tirol voll erfasst, das Land reagiert mit neuem Höfegesetz. Auch der Ausverkauf der Höfe soll verhindert werden. Die Baulandabgabe wird am Dienstag ebenfalls dem Landtag zugewiesen.
Kommentare